La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "La familia ha vivido una mezcla de alegría, ; pero también desasosiego"

Este jueves, los investigadores de la desaparición de Francisca Cadenas han confirmado que los restos óseos encontrados en la casa de los hermanos detenidos pertenecen a esta mujer, que desapareció hace ya nueve años.

Tras conocer esta triste noticia, Más Vale Tarde ha contado con la presencia de la abogada de la familia Cadenas, Verónica Guerrero. Según ha explicado, la insistencia y la lucha de los familiares ha sido completamente determinante para que este suceso empiece a resolverse. Hay que recordar que fueron ellos los que insistieron para que el caso dejase de estar archivado y se reabriese en manos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Eso sí, los seres queridos de Francisca "están muy impactados, todavía en shock, aunque llevan nueve años esperando lo inevitable", que era este momento en el que se descubre que Francisca está muerta.

"Ellos han ido gestionando en todo este tiempo que este momento iba a llegar", reconoce la abogada. De hecho, ha contado como "ya en las últimas declaraciones, siempre hablaban de: 'A mi madre la han hecho desaparecer', o de: 'Han asesinado a mi madre'". Una realidad que se esperaban, pero que ha caído como jarro de agua fría sobre ellos.

"Al recibir la noticia, en la familia se ha vivido una mezcla de alegría, por ponerle fin y poder descansar; pero también de desasosiego y tristeza".

Ahora, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que la mayor incógnita es saber qué ha producido la detención de estos dos hermanos, saber qué ha motivado que pasasen de ser testigos, a investigados y, ahora ya, detenidos por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas.

Sin embargo, la abogada no tiene ninguna información nueva. "No lo sabemos. Hasta que no se levante el secreto y podamos estudiar el atestado de la UCO no vamos a saber cuál ha sido el detonante" de esta detención y para saber el móvil del crimen.

Lo que sí se sabe es que los dos detenidos se han negado a colaborar con los investigadores. "Rotundamente no están colaborando", ha subrayado la abogada, para dejar claro que colaborar no es callarse durante casi una década, ni negarse a responder las preguntas de la Guardia Civil.

