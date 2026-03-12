Uno de los hijos de Francisca Cadenas se encara a uno de los asesinos de su madre: "Mírame a los ojos"

El contexto La Guardia Civil ha confirmado que los restos encontrados en casa de los vecinos son los de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en 2017. Allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca.

El hijo de Francisca Cadenas confrontó a uno de los presuntos asesinos de su madre, exigiéndole que lo mirara a los ojos. El vecino detenido, Lolo, negó su implicación. La Guardia Civil confirmó que los restos hallados en la casa de los vecinos eran de Francisca, tras realizar registros en la vivienda y una finca cercana. Lolo y su hermano Julián fueron llevados esposados, mientras los vecinos los acusaban de asesinos. Los restos de Francisca fueron encontrados bajo el suelo de la casa, donde estuvieron ocultos durante nueve años. Los abogados de los hermanos insisten en su inocencia y aseguran su colaboración con las autoridades.

"Mírame a los ojos". Eso es lo que le ha dicho el hijo de Francisca Cadenas a uno de los presuntos asesinos de su madre. No ha parado hasta verse las caras con ese vecino detenido por la muerte de su madre, e increpándole, lo ha conseguido. Más tarde, ha contado que su vecino Lolo le ha dicho "yo no sé nada" negando con la cabeza.

Poco después la Guardia Civil ha confirmado que los restos encontrados en casa de esos vecinos son los de Francisca Cadenas. Han estado toda la mañana haciendo registros, primero en esa vivienda y después en una finca de los detenidos. Todo a unos metros de la casa de Francisca, con su familia presenciándolo todo.

Los dos hermanos, Lolo y Julián, llegaban a primera hora de la mañana a su casa de Hornachos. Lo hacían por separado, cada uno en un coche de la Guardia Civil. Esposados, han entrado en la vivienda mientras varios vecinos gritaban "¡Asesinos, asesinos!".

Los han increpado en la calle y, a muy pocos metros, los familiares de Francisca Cadenas seguían de cerca los registros en casa de sus vecinos. Uno de los momentos más tensos ha sido cuando uno de los hijos de Francisca se han cruzado la mirada con Lolo. "¡Mírame a los ojos, mírame!", le ha espetado. Según ha contado, el detenido le ha dicho que él no sabía nada.

Hace 24 horas los agentes localizaron en esa casa los restos de Francisca Cadenas. Los análisis biológicos lo han confirmado. Estaban enterrados bajo el suelo en una especie de hall que da acceso a la planta superior de la casa. Picaron, levantaron el suelo y allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca.

Los registros han continuado después en una finca propiedad de los detenidos en busca de más pruebas. Los abogados de los hermanos confían en su inocencia. "¿Sigue manteniendo su inocencia?", le ha preguntado un periodista al abogado, ante lo que este ha respondido "Al 100%, al 200%". Además, ha asegurado que van a colaborar con la Guardia Civil.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.