Un técnico de ascensores explica qué hay que hacer si nos quedamos atrapados: "Nunca hay que intentar abrir la puerta"

La muerte de un hombre tras caer por el hueco del ascensor lleva a Más Vale Tarde a analizar con Pablo López, técnico de ascensores, los pasos a seguir en el caso de que nos quedemos atrapados en uno de ellos.

Un hombre de 72 años ha muerto en Silla, Valencia, después de caerse por el hueco del ascensor cuando intentaba escapar de él. Al parecer, se puso nervioso porque su mujer tiene movilidad reducida y estaba sola en casa.

A propósito de este suceso, Más Vale Tarde ha estado con Pablo López, un técnico de ascensores que en el vídeo sobre estas líneas explica cómo debemos comportarnos en el momento que nos veamos atrapados en un ascensor.

El experto simula una de las averías más comunes en los ascensores, cuando se quedan parados entre dos plantas. En el caso de ascensores que tienen una puerta interior y una puerta exterior, como en el que ha sucedido el accidente, Pablo explica que la exterior hace mucha fuerza para volver a cerrarse y podría empujarnos por el hueco y hacernos caer.

Por ello, señala que "lo que no hay que hacer nunca es intentar abrir la puerta". En su lugar, debemos quedarnos dentro del ascensor, relajarnos, tener paciencia y pulsar el botón de emergencia para que acuda el técnico de mantenimiento. En el caso de que no funcione, habría que llamar directamente al 112.

En el caso de los técnicos, Pablo explica que el procedimiento es "colocar el ascensor a nivel" en la planta más cercana. Además, apunta que los teléfonos de los ascensores por normativa tienen que funcionar y además están geolocalizados. También recuerda que los ascensores "no son estancos", de manera que es imposible quedarse sin oxígeno dentro del habitáculo.

En lo que respecta al tiempo de reacción para este tipo de emergencias, Pablo comenta que, en el caso de su empresa, suele estar en torno a los 30 minutos, si bien "nos vemos limitados por las condiciones del tráfico o ambientales". En cualquier caso, la persona atrapada puede estar hablando con la empresa por el comunicador y saber en todo momento en qué punto se encuentran.