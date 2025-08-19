Ahora

Acusado de 32 delitos

Ramoncín y la "impunidad" del hijo de la princesa de Noruega: "Se cría pensando que está por encima del bien y del mal"

Ramoncín reflexiona en este vídeo sobre Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, acusado de 32 delitos, entre ellos agresión sexual, y asegura que se trata de una "cuestión de impunidad", de criarse "pensando que puede hacer lo que quiera".

Ramoncín reflexiona en este vídeo sobre Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, acusado de 32 delitos, entre ellos agresión sexual, y asegura que se trata de una "cuestión de impunidad", de criarse "pensando que puede hacer lo que quiera".

El hijo de la heredera al trono de Noruega, Marius Borg, ha sido acusado por la Fiscalía noruega de hasta 32 delitos, entre ellos presuntos casos de violación a cuatro mujeres que estaban dormidas o maltrato habitual contra su expareja.

Ramoncín reflexiona en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que es una "cuestión de impunidad", de que "se críe pensando que puede hacer lo que quiera, que está por encima del bien y del mal".

El músico también destaca el hecho de que personajes como Borg "no han tenido la necesidad de buscarse la vida" ni tampoco saben "lo que cuesta alquilar una casa, de lo que supone para una persona de su misma edad".

Ante casos como este, Ramoncín defiende lo "bueno, democrático y estupendo" que es "elegir siempre a los que mandan cada cuatro años en unas elecciones".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos