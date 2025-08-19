Ramoncín y la "impunidad" del hijo de la princesa de Noruega: "Se cría pensando que está por encima del bien y del mal"

Ramoncín reflexiona en este vídeo sobre Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, acusado de 32 delitos, entre ellos agresión sexual, y asegura que se trata de una "cuestión de impunidad", de criarse "pensando que puede hacer lo que quiera".

El hijo de la heredera al trono de Noruega, Marius Borg, ha sido acusado por la Fiscalía noruega de hasta 32 delitos, entre ellos presuntos casos de violación a cuatro mujeres que estaban dormidas o maltrato habitual contra su expareja.

Ramoncín reflexiona en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que es una "cuestión de impunidad", de que "se críe pensando que puede hacer lo que quiera, que está por encima del bien y del mal".

El músico también destaca el hecho de que personajes como Borg "no han tenido la necesidad de buscarse la vida" ni tampoco saben "lo que cuesta alquilar una casa, de lo que supone para una persona de su misma edad".

Ante casos como este, Ramoncín defiende lo "bueno, democrático y estupendo" que es "elegir siempre a los que mandan cada cuatro años en unas elecciones".