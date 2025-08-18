Ramón Espinar, tras el auto del juez Peinado: "Con España ardiendo y los juzgados cerrados, nos demuestra que el mal no descansa"

El juez Peinado continúa su investigación sobre la cátedra de la mujer en la Universidad Complutense, vinculada al presidente del Gobierno. Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, han sido citadas a declarar por presunta malversación de fondos públicos.

El juez Peinado vuelve a señalar a Begoña Gómez dentro de su investigación sobre la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid.

Según el último auto, el magistrado cita a declarar a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Mientras que Cristina Álvarez declarará el próximo 10 de septiembre a las 11:00 horas en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, la mujer de Pedro Sánchez lo hará un día después, el 11 de septiembre a las 10:30 horas.

"A 18 de agosto y con España ardiendo y los juzgados cerrados, un auto del juez Peinado nos demuestra que el mal no descansa", señaló Ramón Espinar tras conocer la última hora sobre el caso en Más Vale Tarde.

Por otro lado, Espinar bromeó con el eslogan que han estado utilizando desde los partidos de la derecha sobre que Pedro Sánchez no iba a llegar a verano siendo presidente. "Este eslogan se va reciclando, no iba a llegar a verano… ahora el eslogan va a ser que no se come el turrón. Yo creo que vais a estar comiendo perro hasta que se aburra", comentó el colaborador.