Trump anuncia que esta noche saldrá a patrullar las calles de Washington con la policía y el ejército

Donald Trump saldrá este jueves a patrullar las calles de WashingtonDC con la policía y el ejército. El dirigente de los EEUU habría enviado ya hasta 2.000 agentes para vigilar y controlar las calles de la capital.

Así, tal como ha comentado el dirigente norteamericano en el programa de entrevistas Todd Starnes, y que recoge The Washington Post, se unirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las calles de D.C., mientras su administración continúa su esfuerzo por ejercer control sobre la ciudad.

"Creo que esta noche saldré con la Policía y el Ejército, por supuesto. Así que vamos a hacer un trabajo. La Guardia Nacional es genial, han hecho un fantástico trabajo", declaraba.

Se trata de un plan que, según Trump, busca frenar el índice de criminalidad de la ciudad que, según él, está disparado. Para ello, la Guardia Nacional inició la semana pasada su despliegue en Washington.

Fue el pasado 11 de agosto, cuando Trump declaró una "Emergencia de Seguridad Pública" y tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para "restablecer el orden público".

Sin embargo, los datos del propio Departamento de Justicia de EEUU indican justamente lo contrario: el índice de criminalidad se encuentra en su punto más bajo en los últimos 30 años.

El pasado 15 de agosto, al conocer el intento de Trump de asumir el control de la fuerza policial de la ciudad, el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda contra estas pretensiones. Esto ocurrió pocas horas después de que la Administración nombrara al jefe del Control de Drogas, Terry Cole, como "comisionado de policía de emergencia" en la capital, con todos los poderes de un jefe de policía.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi escribía este jueves en X haber realizado ya "un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington". Este miércoles, añadía, "se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas del servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas".

Según informa EFE, activistas en EEUU han criticado también que se haya aprovechado el operativo de seguridad para incrementar los arrestos de migrantes a cargo de ICE en Washington. El propio Trump aprovechaba la entrevista de este jueves con Starnes para cargar contra la política migratoria del anterior Gobierno y alabar el giro estricto por el que ha apostado.

"En los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos", dijo el presidente. Añadía además que "el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera".