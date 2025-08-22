El temor de los vecinos del robo a una tienda de bicis en Jerez: "Nos dijeron que si llamábamos a la Policía pegaban un tiro"

Dos vecinas han hablado en Más Vale Tarde sobre el robo al local, que apenas duró dos minutos y que terminó antes de que llegaran los agentes. Se llevaron objetos por valor de 40.000 euros.

Asalto de película el que ha sucedido en Jerez. Cinco individuos encapuchados han robado en una tienda de bicicletas en un atraco que apenas duró un par de minutos y con el que se llevaron material por un valor total cercano a los 40.000 euros. Todo, bajo la mirada de los vecinos que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Con una maza, rompieron el cristal del escaparate para entrar en el local y para alertar a los vecinos. "Salimos corriendo para las terrazas y ya estaban metiendo las bicicletas. Por más que los vecinos decían les daba lo mismo. Nos amenazaron", cuenta una de las personas que vio todo y que, por miedo, prefiere ocultar su rostro.

Otra de las vecinas afirma que incluso les amenazaron con "pegar un tiro" si llamaban a la Policía: "Decíamos que soltaran lo que habían cogido, que se fueran. Que no cogieran más. Nos dijeron que si llamábamos a la Policía pegaban un tiro, pero fue lo primero que hicimos en cuanto escuchamos los porrazos. No tardaron nada en llegar".

"Venían cuatro en un coche negro. Otro, en una furgoneta blanca. Se bajaron para romper el cristal y sacar las bicicletas", relata sobre lo que pasó en esta tienda de Jerez.

Una vez que los agentes llegaron, hubo vecinos que bajaron: "Querían ver cómo estaba la tienda y qué es lo que había pasado. Por más que decíamos, nada. Venían a lo que venían, a hacer su trabajo e irse".