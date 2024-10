Tania Sánchez estuvo en Más Vale Tarde para hablar de las acusaciones de violencia machista a Íñigo Errejón. La analista, en el programa de Iñaki López y Cristina Pardo, fue contundente con todo lo que rodea al exportavoz de Sumar desde que el jueves presentase su dimisión.

"Esto no tiene un pase. No voy a entrar en la parte judicial, es que no tiene un pase ni la carta que escribe. Ese reconocimiento de que tiene una forma de relacionarse machista ya me parece que no tiene un pase", afirma.

Y habla de las víctimas: "Me preocupa lo del anonimato. En estas cuestiones es complicado que una mujer se atreva, o que pueda, y es un fallo estructural el que para dar credibilidad a todo se tenga que poner cara a la mujer. Ha de haber un mecanismo y un compromiso de los medios para que sea compatible el que las instituciones judiciales y policiales conozcan y puedan desentrañar con respeto al principio de inocencia con proteger a las víctimas".

"Me imagino a mujeres en sus casas no queriendo ser la siguiente que salga en una foto en la televisión asociada a una agresión sexual", concluyó.