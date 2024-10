La exdiputada y excompañera de Íñigo Errejón en Podemos Tania Sánchez ha analizado en Más Vale Tarde la reacción de Sumar, tras la dimisión de su exportavoz, precipitada por las acusaciones de violencia machista. Sánchez ha querido destacar "la valentía de Elisabeth Duval, por más que en unas ocasiones acierta más y otras menos en lo que dice, pero me parece que por lo menos tiene la valentía de salir a decir las cosas, lo peor que puede hacer una persona es esconderse de las cosas"

"Yo creo que hay un problema, que parece de 'El Mundo Today', nadie sabe donde milita nadie porque, ¿qué significa militar en estos partidos? Es una cosa que no es menor, al menos en los partidos antiguos, aunque en general todos están haciendo esto de no he sido yo, tú la llevas, que igual también habría que hablar de esto en detalle", ha añadido.

La antropóloga y educadora social también ha relatado su experiencia política: "Cuando yo militaba en Izquierda Unida, tú militabas en un partido y eso significaba que tú rellenabas una ficha, con su correspondiente protección de datos, pagas tu cuota, estás en un censo, se te reconoce como tal y si pasa algo un juez puede decir: 'Este señor milita o no', y hay unan manera comprobatoria, pero hoy en día tú te apuntas a una página web, no pagas nada, no se sabe si participas o no".