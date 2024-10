Después de la dimisión de Iñigo Errejón, tras varias acusaciones de violencia machista y acoso sexual, se ha vuelto a dar relevancia a un hilo publicado en la red social 'X', que poco después fue eliminado, en el que una chica denunciaba que el exdiputado la habría agredido en 2023. La chica explicaba que Errejón le metió mano en un bar y que Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid, se había puesto en contacto con ella para mediar y evitar el escarnio público.

Iñaki López expone que, en su opinión, "es sorprendente que alguien quiera militar en un partido de izquierdas para tapar determinados comportamientos abusivos de su jefe". "Es una labor que no contempla la sororidad en ningún momento y que más bien es una labor de encubridora", añade. Tania Sánchez indica que, en ese mismo hilo, la chica explica que "en otra circunstancia y con otra persona quizá mi reacción habría sido distinta".

Para la analista, es importante que si el político sabía que había hecho algo fuera de lugar y que tiene unas graduaciones de gravedad distintas, tendría que haberlo enfrentado y pedir disculpas. "Me parece que esto también es relevante. Hay una clave en todo esto que es que no puede ser que los hombres, cuando cometen actos machistas, no se pongan a disposición de resolver, reparar o revisar", concluye.