La analista Tania Sánchez se ha mostrado visiblemente afectada tras conocer las acusaciones de violencia machista al exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón.

A pesar de que ha asegurado que "hace tiempo que no tengo una estrecha relación con él", sí que ha reconocido que no puede negar "que le tengo cariño y esto me produce una profunda pena. Por él, por su entorno, por las víctimas...".

Además, Sánchez ha confesado en Más Vale Tarde que sabía que el exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón, "no estaba bien", en referencia a las informaciones que apuntan que tenía problemas de adicciones.

Tras ser preguntada por la presentadora Cristina Pardo si el expolítico era violento, Sánchez ha respondido que no puede "hablar en esos términos". "Hace tiempo que no tengo una estrecha relación con él", ha comentado.