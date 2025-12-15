Tania Sánchez, sobre la ‘cobra’ de Rufián a Salomé Pradas: "El beso tiene una connotación cariñosa que él no ha querido establecer"

Tania Sánchez comenta en este vídeo la 'cobra' de Gabriel Rufián en su saludo a Salomé Pradas en la comisión del Congreso de la DANA y reflexiona sobre la responsabilidad de la exconsellera en la gestión de la catástrofe.

Hoy Salomé Pradas comparecía en la comisión del Congreso sobre la DANA. Allí expresaba su voluntad de no contestar a ninguna de las preguntas de los diputados, aunque finalmente terminó respondiendo a algunos de ellos.

Antes de comenzar la sesión, la presencia de Pradas ya dejaba una curiosa imagen, cuando al saludar a Gabriel Rufián, él le daba la mano, pero le hacía una 'cobra' cuando la exconsellera se aproximaba a darle dos besos.

Sería el preludio de su duro enfrentamiento durante la comisión, donde el portavoz de ERC le ponía contra las cuerdas, hasta el punto de que en algún momento incluso llegan a saltársele las lágrimas, mientras ella llegaba a valorar alguno de sus comentarios como "machista".

Sobre la 'cobra' de Rufián, Tania Sánchez explica que "tenemos un código de saludo en este país que no pone muy claro dónde está el beso y el no beso" y que, en el caso del diputado, "el beso tiene una connotación más de cercanía o cariñosa que él no ha querido establecer con esta persona, y tiene derecho a hacerlo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.