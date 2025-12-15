La 'cobra' de Rufián a Salomé Pradas en la comisión de la DANA en el Congreso

El contexto La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana ha acudido a la comisión para responder sobre su gestión de la DANA como responsable de emergencias el 29 de octubre de 2024.

Gabriel Rufián y Salomé Pradas han protagonizado un tenso momento el día en el que la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana ha acudido a la comisión de investigación del Congreso para responder sobre su gestión de la DANA como responsable de emergencias aquel 29 de octubre de 2024 en el que murieron 230 personas.

La tensión se ha visto desde el primer momento, cuando Pradas se ha acercado al portavoz de ERC para saludarle. En ese instante, Rufián ha aceptado darle la mano, pero se ha echado hacia atrás cuando ha visto que ella iba a darle dos besos, negándole esa posibilidad. Una 'cobra' que ha sido la antesala de lo que ocurriría más tarde.

Durante su intervención en la comisión, el portavoz de ERC se ha mostrado muy duro con ella preguntándose por qué en televisión aceptó declarar y en el Congreso no. La exconsellera no ha podido contener las lágrimas al ver una cuerda que le ha mostrado Rufián, que le ha acusado de no tener corazón, de una niña que murió aquel 29 de octubre. "No le voy a permitir que me diga que me falta corazón", le ha espetado.

Rufián ha mostrado su enfado con ella al ver la estrategia que estaba dispuesta a mantener de no dar ninguna respuesta. "¿De verdad se quiere comer este marrón sola?", ha preguntado el diputado de ERC, acusándole de "mentir".

Por su parte, ella ha asegurado que respeta absolutamente "el trabajo de sus señorías" y por eso está allí "con unas consideraciones".

"Usted ha escogido una mala manera de afrontar esta comisión. Se va a comer un marrón que no le toca y cuando esté a punto de entrar en la cárcel se acordará de este día", ha finalizado Rufián, que ha señalado que los miembros del Cecopi estaban "esperando a un hombre que estaba tomando copas mientras morían personas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.