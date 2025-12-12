Abascal asegura que no se puede encender la televisión porque "pueden dar ganas de coger una guadaña o un trabuco"

El líder de la formación ultraderechista Vox sostiene que "si uno está comiendo puede atragantarse": "Las cosas están como para no soportarse".

Este viernes el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha pronunciado unas palabras de lo más impactantes en un mitin en Badajoz, Extremadura.

Esta comunidad celebra el domingo 21 de diciembre unas elecciones autonómicas, adelantadas después de que María Guardiola no pudiera aprobar los Presupuestos.

El dirigente ha expuesto que "no se puede encender la televisión porque si uno está comiendo puede atragantarse, le pueden dar ganas de romperla o de coger una guadaña o un trabuco"

Así, Abascal señalaba que "las cosas están como para no soportarse". Sus palabras llegan después de las últimas informaciones que azotan al PSOE: algunos de sus dirigentes han recibido denuncias por acoso sexual.

