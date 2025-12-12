Ahora

En Badajoz

Abascal asegura que no se puede encender la televisión porque "pueden dar ganas de coger una guadaña o un trabuco"

El líder de la formación ultraderechista Vox sostiene que "si uno está comiendo puede atragantarse": "Las cosas están como para no soportarse".

ABASCAL-MVT

Este viernes el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha pronunciado unas palabras de lo más impactantes en un mitin en Badajoz, Extremadura.

Esta comunidad celebra el domingo 21 de diciembre unas elecciones autonómicas, adelantadas después de que María Guardiola no pudiera aprobar los Presupuestos.

El dirigente ha expuesto que "no se puede encender la televisión porque si uno está comiendo puede atragantarse, le pueden dar ganas de romperla o de coger una guadaña o un trabuco"

Así, Abascal señalaba que "las cosas están como para no soportarse". Sus palabras llegan después de las últimas informaciones que azotan al PSOE: algunos de sus dirigentes han recibido denuncias por acoso sexual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Yolanda Díaz exige a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno: "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros"
  2. El PSOE da carpetazo al caso Salazar con unas explicaciones lamentables: no denunciarán a Fiscalía e incapaces de justificar cinco meses de inacción
  3. La jueza cita a Feijóo como testigo para que detalle sus conversaciones con Mazón el día de la DANA
  4. La UCO requiere documentación a Correos, Hacienda y Transición Ecológica sobre la trama de Leire Díez
  5. Aragón irá a elecciones anticipadas al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox
  6. El laboratorio de Bellaterra estaba experimentando con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado