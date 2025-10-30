Cristina Pardo 'advierte' a José Yélamo: "García-Page y Revilla no te van a dejar hablar"

El presentador de laSexta Xplica visita Más Vale Tarde para adelantar qué se podrá ver esta noche en el programa especial que se emitirá después de El Intermedio. El espacio de laSexta contará con Miguel Ángel Revilla y Emiliano García-Page.

Este jueves se va a emitir en laSexta una edición especial del programa laSexta Xplica en el que, entre otras cosas, hablarán sobre los insultos recibidos por Carlos Mazón durante el funeral de Estado por los fallecidos a causa de la DANA.

José Yélamo, su presentador, ha visitado Más Vale Tarde para adelantar qué se podrá ver esta noche en el programa, que comenzará justo después de El Intermedio. El periodista estará acompañado por Miguel Ángel Revilla y Emiliano García-Page.

"Vas a ser el José Tomás de la noche", comenta Iñaki López al dar a conocer el nombre de sus invitados. "No te van a dejar hablar", apostilla Cristina Pardo, "tu di 'buenas noches' y ya...". Yélamo afirma, entre risas, que "a esta gente le haces los comentarios y ya tiran ellos, sobre todo Revilla".

El periodista señala que es muy interesante hablar justo este día con García-Page debido a que estaba sentado al lado de Mazón durante el funeral y fue testigo de muchas de las cosas que ocurrieron durante el acto.

