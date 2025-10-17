Suyapa vive con su familia en una habitación por las trabas para alquilar: "En algunas ocasiones hay racismo de los propietarios"

Las causas Más que por una cuestión económica, cuenta que cumplir con todos los requisitos para poder acceder a un piso completo es difícil siendo migrante, pese a que ella y su pareja trabajan.

Suyapa llegó a España desde Honduras hace cuatro años y posteriormente trajo a su pareja e hijo para afrontar juntos las dificultades de encontrar vivienda. Actualmente, viven los tres en una habitación de poco más de dos metros cuadrados en un quinto piso sin ascensor en Barcelona, compartido con otras dos personas. Aunque ambos trabajan, no pueden acceder a una vivienda mejor debido a los estrictos requisitos y costes. Además, enfrentan discriminación racial por parte de propietarios y dificultades adicionales por tener un hijo. A pesar de todo, Suyapa se mantiene optimista y trabaja para mejorar su situación y lograr un hogar propio.

Suyapa vino a España desde Honduras hace cuatro años. Un tiempo después se trajo a su pareja y a su hijo porque sabía que iba a tener complicado conseguir una casa ella sola. Sin embargo, ahora están obligados a vivir los tres juntos en una habitación de poco más de dos metros cuadrados.

Comparten un quinto piso sin ascensor en Barcelona con otras dos personas porque, cuenta, "de momento es lo único que nos podemos permitir".

No solamente por una cuestión de dinero, ya que ambos trabajan, sino sobre todo por "los requisitos que te piden para poder acceder a un piso". "Son demasiados papeles y también una cantidad razonable de dinero", explica en Más Vale Tarde.

La hondureña ha confesado que hay otros factores que les dificultan acceder a una vivienda, como puede ser el racismo de los propietarios.

"En algunas ocasiones hay racismo y en nuestro caso, que tenemos un menor, también es complicado que nos alquilen un piso o una habitación porque cuando hay un niño ponen mucho más 'pero'".

Pese a las dificultades, ella se muestra optimista con su futuro y asegura que está "trabajando día a día para poder mejorar y tener un hogar solo para los tres".

