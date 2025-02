El susto de Iñaki López mientras cocina Pablo Ojeda: "No me asustéis mientras como que me va a sentar mal"

Una sartén con aceite ha hecho que el presentador de Más Vale Tarde y el nutricionista hayan tenido un pequeño susto en pleno directo. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.

El nutricionista Pablo Ojeda vuelve a Más Vale Tarde con su sección de cocina. En esta ocasión, está dedicada a las sopas y cremas, elaboraciones sencillas pero muy nutritivas y deliciosas. Durante su segunda propuesta, una crema de espárragos, Iñaki López ha tenido un pequeño susto por culpa de una sartén.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el presentador de Más Vale Tarde está atendiendo a las explicaciones del nutricionista sobre los beneficios nutricionales de los espárragos. En los fogones, Ojeda tiene una sartén en la que está calentando un poco de aceite de oliva virgen extra para comenzar con su receta.

Iñaki aprovecha para seguir disfrutando de un poco más de sopa con jamón y huevo cuando, sin esperarlo, el aceite salta dando un pequeño susto a Iñaki y al propio Pablo. "¿Qué ha pasado?", pregunta el presentador, "no me asustéis mientras como que me va a sentar mal". El nutricionista explica que ha caído un poco de agua en la sartén y esto ha provocado que el aceite salte.