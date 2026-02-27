"No por ser rey, sino por ser español": la entrevista de 1992 a Juan Carlos I en la que aboga por pagar impuestos

El emérito, hace 34 años, afirmó que "podría" haberse librado pero que luego "habría sufrido las consecuencias". Casa Real ha supeditado un posible retorno al país a que recupere su residencia fiscal en España.

Más Vale Tarde ha recuperado una entrevista de Juan Carlos I de 1992. De hace 34 años, cuando era rey de España y jefe del Estado, en la que defendía el pago de impuestos. En la que abogaba por algo que ahora es el principal escollo de un hipotético regreso definitivo al país en el que reinó durante casi cuatro décadas. "Es importante que el rey pague impuestos. No por ser rey, sino por ser español", afirmó.

Y es que en dicha entrevista el emérito dejó caer que pagaba numerosos impuestos ante unas preguntas en las que incluso le cuestionaron por si intentaba no pagar impuestos. "No puedo decirlo, pero probablemente...", respondió.

"Podría haberme librado, pero luego habría sufrido las consecuencias", expresó el emérito a su entrevistadora hace más de tres décadas.

Ahora, tras la desclasificación de los documentos del 23-F, Alberto Núñez Feijóo ha abierto el debate del posible regreso definitivo del emérito a España. Casa Real ha recogido el guante del líder de los 'populares', afirmando que un retorno del rey depende exclusivamente de Juan Carlos I.

Según fuentes de Zarzuela, la condición que ponen a dicha vuelta es que el emérito debe "recuperar la residencia fiscal en España".

Estas fuentes justifican esta condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.