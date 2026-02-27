Así será el papel de Marco Rubio en la "toma amistosa" de Cuba, el hombre fuerte de Trump con cuatro cargos

¿Por qué es importante? El secretario de Estado ha tenido en sus planes siempre a Cuba: defiende el embargo a la isla, fue crítico con el deshielo de Obama con La Habana y, en definitiva, es el hombre perfecto para lo que puede pasar en las próximas semanas entre la Administración Trump y la isla.

Cuba se ha convertido en un objetivo clave para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confía en Marco Rubio, un influyente miembro de su administración con raíces cubanas, para liderar una "toma amistosa y controlada" de la isla. Rubio, crítico del acercamiento de Obama a La Habana, ha defendido el embargo y ahora busca combatir el socialismo en América Latina, con Cuba en su mira. Trump ha declarado que Cuba está en "serios problemas" y que Estados Unidos podría intervenir de manera positiva. Las tensiones entre ambos países han aumentado por el bloqueo de crudo y recientes incidentes marítimos. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha relajado recientemente el bloqueo petrolero, permitiendo la reexportación de crudo venezolano a Cuba con restricciones.

Cuba es uno de los objetivos del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y para ello cuenta dentro de su núcleo más cercano con una persona clave en esta operación: Marco Rubio. El secretario de Estado de EEUU tiene ascendencia cubana, sus padres huyeron de la isla, él creció en Miami y eso ha marcado su trayectoria política.

Rubio va a jugar un papel muy importante en la anunciada por Trump como "toma amistosa y controlada" de la isla. El secretario de Estado ha tenido en sus planes siempre a Cuba. Defiende el embargo a la isla, fue crítico con el deshielo de Obama con La Habana y, en definitiva, es el hombre perfecto para lo que puede pasar en las próximas semanas entre la Administración Trump y la isla. El mismo presidente estadounidense acaba de decir que es él quien está llevando las negociaciones.

Rubio es la persona más poderosa de la Administración Trump, después del presidente, por su experiencia en el Congreso, ya que lleva década y media en asuntos relacionados con la política exterior y con la seguridad, tiene cuatro cargos de alta responsabilidad, especialmente el de secretario de Estado y el de consejero de Seguridad Nacional.

Por supuesto, también tiene su agenda personal de combatir el socialismo en América Latina. Primero lo hizo en Venezuela y ahora ha puesto el ojo sobre Cuba, donde podría conseguirlo bajo los auspicios de Trump.

Rubio "lo está gestionando"

"No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", ha declarado Trump este viernes a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin. El presidente ha asegurado que Cuba está en "serios problemas" y que EEUU podría hacer algo "muy positivo" para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país.

"Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo", ha dicho Trump antes de agregar que Rubio "lo está gestionando". "Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda", ha declarado.

Estas declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de cuatro tripulantes. Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.

En enero, tras el ataque contra Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro, aliado de La Habana, Cuba perdió acceso al petróleo venezolano y Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, agravando la peor crisis económica y social que vive el país desde 1959. Sin embargo, el pasado miércoles el Gobierno de EEUU relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.