Ahora

Cambio de tendencia

En EEUU, más simpatía con Palestina que con Israel: un 40% empatiza con los palestinos

¿Qué está pasando? Según una encuesta de Gallup, el apoyo israelí se ha reducido a un 36% cuando en 2023 era de un 50%. Muchos consideran desproporcionada la respuesta hebreo en Gaza.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump se dan la mano tras su reunión
Cambio de tendencia en Estados Unidos. Cambio de parecer en lo que respecta a la situación en Oriente Medio. En su posición con Palestina y con Israel. Según una encuesta de Gallup, los estadounidenses muestran ya más simpatía con los palestinos que con los israelíes, en un porcentaje de empatía que alcanza el 41% con los primeros y que apenas llega al 36% con los hebreos. Comparado con 2023, el apoyo a los de Netanyahu era del 54%.

Son los demócratas los que han impulsado un cambio en la mentalidad estadounidense. Porque son dos tercios los que están más del lado de Palestina. Porque apenas dos de cada 10 apoyan a Israel. En 2016, para que sirva como vara de medir, la mitad apoyaba a los israelíes con un 25% con los palestinos.

El origen de todo hay que buscarlo antes del genocidio de Israel en Gaza. Muchos ciudadanos de EEUU consideran desproporcionada la respuesta israelí en una masacre que ha dejado más de 72.000 palestinos muertos siendo la mitad mujeres y niños.

Desde 2023, los demócratas han mostrado más simpatía hacia los palestinos, pero ya en 2017 comenzó el cambio después de la tensa relación que Barack Obama mantuvo con Benjamin Netanyahu quien, posteriormente, forjó lazos más cercanos con Donald Trump.

Con Joe Biden en la Casa Blanca, la situación en Oriente Medio ha sido un punto de tensión en el Partido Demócrata. Son muchos los que consideran que Israel tiene "mucha" responsabilidad en lo que está sucediendo.

En cuanto a edades, los jóvenes de 18 a 34 años apoyan de forma mayoritaria a Palestina. Es cerca del 50%, con un 25% dando su apoyo a Israel. En los estadounidenses de 35 a 54 años también ha crecido la simpatía por Palestina. Los mayores de 55 años, con los israelíes.

