En EEUU, más simpatía con Palestina que con Israel: un 40% empatiza con los palestinos

En Estados Unidos, ha surgido un cambio de tendencia en la percepción hacia el conflicto en Oriente Medio, donde ahora hay más simpatía por Palestina que por Israel. Según una encuesta de Gallup, el 41% de los estadounidenses apoya a los palestinos, mientras que el 36% respalda a los israelíes, una caída significativa desde el 54% en 2023. Este cambio ha sido impulsado por los demócratas, con dos tercios apoyando a Palestina, en contraste con el apoyo mayoritario a Israel en 2016. La respuesta de Israel en Gaza ha sido vista como desproporcionada, lo que ha influido en esta percepción. Los jóvenes de 18 a 34 años son los que más apoyan a Palestina, mientras que los mayores de 55 años tienden a respaldar a Israel.

Cambio de tendencia en Estados Unidos. Cambio de parecer en lo que respecta a la situación en Oriente Medio. En su posición con Palestina y con Israel. Según una encuesta de Gallup, los estadounidenses muestran ya más simpatía con los palestinos que con los israelíes, en un porcentaje de empatía que alcanza el 41% con los primeros y que apenas llega al 36% con los hebreos. Comparado con 2023, el apoyo a los de Netanyahu era del 54%.

Son los demócratas los que han impulsado un cambio en la mentalidad estadounidense. Porque son dos tercios los que están más del lado de Palestina. Porque apenas dos de cada 10 apoyan a Israel. En 2016, para que sirva como vara de medir, la mitad apoyaba a los israelíes con un 25% con los palestinos.

El origen de todo hay que buscarlo antes del genocidio de Israel en Gaza. Muchos ciudadanos de EEUU consideran desproporcionada la respuesta israelí en una masacre que ha dejado más de 72.000 palestinos muertos siendo la mitad mujeres y niños.

Desde 2023, los demócratas han mostrado más simpatía hacia los palestinos, pero ya en 2017 comenzó el cambio después de la tensa relación que Barack Obama mantuvo con Benjamin Netanyahu quien, posteriormente, forjó lazos más cercanos con Donald Trump.

Con Joe Biden en la Casa Blanca, la situación en Oriente Medio ha sido un punto de tensión en el Partido Demócrata. Son muchos los que consideran que Israel tiene "mucha" responsabilidad en lo que está sucediendo.

En cuanto a edades, los jóvenes de 18 a 34 años apoyan de forma mayoritaria a Palestina. Es cerca del 50%, con un 25% dando su apoyo a Israel. En los estadounidenses de 35 a 54 años también ha crecido la simpatía por Palestina. Los mayores de 55 años, con los israelíes.

