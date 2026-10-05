Revuelo en redes por los repartidores de comida trabajando entre las calles inundadas de Bilbao: "¿Qué quieren, que se ahoguen?"

Las fuertes lluvias dejaron calles anegadas, comercios cerrados y hasta 54 litros por metro cuadrado en Bilbao, mientras varios 'riders' eran grabados trabajando en plena tormenta, unas imágenes que han generado un intenso debate en redes.

La lluvia torrencial puso el sábado en jaque a Bilbao. El Casco Viejo quedó completamente anegado, con el agua llegando hasta las rodillas en algunos puntos, calles atascadas y numerosos comercios obligados a cerrar.

"La boca de riego de Bilbao, generalmente muy preparada para el agua, no pudo asimilar a la velocidad a la que caía el agua torrencial que descargó sobre la parte histórica de la capital vasca", explica el presentador de Más Vale Tarde, mientras muestra una de las imágenes que se han hecho virales en redes sociales.

En ellas se puede ver a varios 'riders' circulando por las calles de Bilbao para continuar con su trabajo a pesar de las inundaciones. Una situación que ha generado un intenso debate en redes. "Una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo la gente está viendo la mundial y pide comida, ¿qué quieren, que se ahoguen?", denuncia Joanna Ivars desde el plató.

La situación provocada por el temporal fue especialmente complicada. Hasta las 20:30 horas se habían registrado alrededor de 150 incidencias, 139 de ellas en Bilbao. Además, en algunos puntos se llegaron a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado.

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