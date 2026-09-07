El experimento de Joanna Ivars que muestra cómo nos afecta la contaminación: "Dañan los tejidos y provocan estrés en los seres vivos"

Con ácido nítrico, unas monedas de cobre, una planta y un poco de agua, Joanna Ivars explica cómo los gases contaminantes de los atascos afectan a la calidad del aire que respiramos y, por tanto, a nuestra salud.

Con la vuelta a la rutina, el trabajo y el inicio del curso escolar también vuelven los atascos, algo que afecta directamente al aire que respiramos y, por tanto, a la salud.

La gente de la gran ciudad pierde aproximadamente 100 horas al año en atascos, el equivalente a cuatro días enteros sin moverse. A la cabeza está Barcelona con 108 horas, Madrid con 98 y Valencia con 95.

Pero ¿cómo nos afecta la contaminación? Joanna Ivars lo explica con un sencillo experimento práctico. Para ello utiliza ácido nítrico y unas monedas de cobre para recrear el dióxido de nitrógeno, el gas contaminante que generan los coches.

Después introduce unas plantas en una caja de cristal junto al gas que genera la reacción química y lo rocía con agua. De este modo, muestra cómo esos gases contaminantes de los coches, al entrar en contacto con la humedad, se convierten en "ácidos y oxidantes que dañan los tejidos y provocan estrés en los seres vivos".

Así lo muestra al final del experimento , donde la planta que ha compartido espacio con el dióxido de nitrógeno aparece completamente marchita.

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