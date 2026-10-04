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España, bajo el agua

El temporal de lluvia deja 150 incidencias en Bizkaia y calles convertidas en ríos en pleno Casco Viejo de Bilbao

¿Qué ha pasado? La tormenta se ha dejado notar con especial fuerza en una ciudad en la que se han producido 137 incidencias. Algunos vecinos no han podido acceder a sus viviendas durante la lluvia debido a la velocidad con la que bajaba el agua por las calles.

Operarios comprueban el alcantarillado en Bilbao Operarios comprueban el alcantarillado en BilbaoAgencia EFE
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El Centro de Emergencias de Euskadi ha registrado 150 incidencias hasta las 20:30 del sábado relacionadas por la intensa lluvia que ha caído sobre Bizkaia, con numerosas inundaciones y balsas de agua en las carreteras. La fuerte tormenta se ha dejado notar con especial intensidad en Bilbao, donde según ha informado SOS Deiak se han producido 137 incidentes.

En zonas como el Casco Viejo de la ciudad el agua acumulada llegaba hasta las rodillas y el agua baja con gran intensidad y velocidad en las calles con pendiente, algo que ha impedido que algunos vecinos pudieran acceder a sus viviendas durante la tormenta.

Además, algunos comercios han tenido que colocar tablas de madera para evitar que el agua entrase en los establecimientos.

La circulación de los túneles de La Avanzada, en Leioa, está cortada debido al agua acumulada en la zona, mientras que se han registrado incidencias similares en las localidades de Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao y Erandio.

Euskalmet mantuvo activo la alerta naranja hasta las 00:00, cuando se esperaba que remitieran las fuertes lluvias y la tormenta se fuese desplazando hacia el sur. Una vez concluido, se realizó un aviso amarillo que acabó a las 06:00 del domingo.

En ese sentido, se prevé que las lluvias sigan siendo persistentes durante las primeras horas del día, siendo más débiles conforme vaya avanzando la mañana y ocasionales en las horas centrales, cuando se espera que los cielos comiencen a abrirse. Sin embargo, al final del día se espera que la lluvia pueda arreciar de nuevo en el interior.

En cuanto a las temperaturas diurnas, la bajada será de entre dos a tres grados mientras que las máximas rondarán los 23.

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