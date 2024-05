El líder del Partido Regionalista Cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha intervenido este martes en Más Vale Tarde donde ha valorado la "reflexión" y decisión de Pedro Sánchez. No obstante, también ha vaticinado algunos escenarios posibles ante las próximas elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo. Sobre Junqueras asegura que podría "ser el gran derrotado", a la vez que sostiene que "Illa va a ganar".

Al ser preguntado por Iñaki López sobre si el PSOE sale más o menos fuerte a los comicios catalanes, Revilla ha asegurado ver "al Partido [Socialista] muy con Pedro Sánchez", aunque no ha olvidado matizar que habrá que esperar a los resultados autonómicos puesto que la formación "no es solo España" ya que "España es muy plural". Es por esta razón que asegura que "las elecciones catalanas son un toque muy importante".

En esa línea, analiza que "si no sale lo que está previsto", es decir, "que saquen mayoría entre los dos partidos independentistas" sería irremediable "volver a la situación de hace cinco años con unos señores que no se han arrepentido de lo que han hecho". No obstante, el cántabro va más allá y destaca que "puede ser segunda fuerza política un señor que está haciendo la campaña desde Francia y que es un huido que no ha pasado por los tribunales a costa del señor Junqueras que al menos ha estado cuatro años en la cárcel".