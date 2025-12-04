Rescatan a un joven que intentaba subir el pico más alto de La Rioja con zapatillas y vaqueros: "Le advirtieron y no hizo caso"

El Grupo de Rescate e Intervención en la Montaña tenía que rescatar a un joven de 24 años de Benidorm mientras intentaba coronar el pico San Lorenzo, a 2.271 sin experiencia en montaña ni el material adecuado.

En este momento hay 14 comunidades autónomas con avisos por temporal de nieve, oleaje y fuerte viento, aunque eso no parece detener a algunos impruedentes.

Es el caso de un joven de 24 años de Benidorm que ha tenido que ser rescatado mientras intentaba alcanzar la cima del pico San Lorenzo, el más alto de La Rioja a 2.271 metros.

Además de no tener experiencia en montaña, este chico habría intentado lograr la hazaña con zapatillas deportivas y en vaqueros.

Finalmente el Grupo de Rescate e Intervención en la Montaña tenían que auxiliar a este joven al que, como apunta Joanna Ivars, "ya le advirtieron y él no hizo caso". Ante esto, Iñaki López espera que haya "multa" para este incauto.

