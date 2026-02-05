Ahora

Situación crítica en Córdoba

Raúl Esteban, jefe de Emergencias, explica cómo se distribuyen y organizan los puestos de mando avanzado en Andalucía

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil en Móstoles, detalla donde están los puesto de mando avanzado para abordar las intensas lluvias en Andalucía y cómo se organizan los distintos cuerpos que colaboran en el operativo.

Además de Grazalema, la situación por las intensas lluvias también preocupa en Córdoba, donde el Guadalquivir, a su paso por la ciudad, ya alcanza los 4,3 metros, mientras que ya se han producido algunos desalojos en zonas inundables.

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil en Móstoles, explica en el vídeo sobre estas líneas que ya se han organizado los puestos de mando avanzado en Jerez, San Roque y Grazalema, así como Casares y Ronda en la parte de Málaga.

En la gestión de la emergencia colaboran varios cuerpos, como Bomberos, Policía de Córdoba o el INFOCA. En este sentido, Esteban añade que también está trabajando Cruz Roja y Protección Civil y explica que el procedimiento mediante el que se organiza todo el operativo es trazar una cuadrícula del municipio y asignarse las diferentes calles.

En este tipo de operativos, señala, "siempre hay un mando único", que suele ser "el que hayan decidido".

