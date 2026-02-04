Precaución en Granada, Córdoba y Málaga ante las intensas lluvias: carreteras anegadas y desalojos tras el desbordamiento de ríos

Los detalles La situación en los ríos andaluces es muy delicada en estos momentos. Hay aviso rojo en 17 de ellos. La gente que vive en los cauces o cerca de los ríos está pasando momentos muy complicados.

La borrasca Leonardo está causando severos estragos en Andalucía, afectando gravemente a Cádiz y Granada. En Fuente Vaqueros, las carreteras están anegadas, y en Huétor Tájar y Benalúa de las Villas, los desalojos son inevitables. La UME y bomberos trabajan para contener las inundaciones. En Molvízar, un desprendimiento de tierra afectó una vivienda, mientras que en Río Frío y Montillana, el agua ha obligado a desalojar casas y un tanatorio. El río Guadalteba y el Guadalquivir están al borde del desbordamiento, lo que ha llevado al cierre de lugares emblemáticos en Córdoba. Además, se busca a una mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla. La Alhambra y el Generalife han cerrado por fuertes vientos.

La borrasca Leonardo está causando grandes estragos en varios puntos de Andalucía, siendo unos de los lugares más afectados Cádiz. Otra provincia que tampoco se está librando de los efectos de te temporal es Granada.

En Fuente Vaqueros, las carreteras y los campos están completamente anegados. Los mayores problemas están en Huétor Tájar, donde se han producido algunos desalojos, y Benalúa de las Villas.

Bomberos y la UME trabajan mano a mano en varias localidades de la provincia de Granada. En Huétor Tájar, el agua baja con fuerza e inunda por completo algunos garajes. Con mangueras, la UME intenta achicar todo el agua que se ha colado en el interior, y con arena preparan muros de contención para evitar que entre más.

Otra de las imágenes que han causado una gran impresión ha sido la del desprendimiento de tierra y rocas que se ha producido en Molvízar y que ha terminado afectando al patio de una casa.

En la localidad de Río Frío, algunos vecinos han tenido que ser desalojados de sus viviendas de forma preventiva. El agua ha desbordado todo a su paso y ha convertido parques y casas en una inmensa balsa.

En Montillana, el agua ha llegado hasta el tanatorio y ha tenido que ser desalojado también. "Estaban velando a una persona que falleció y han tenido que proceder a su desalojo", explica la alcaldesa de la localidad, María José Aguilar.

La crecida del río de Las Juntas, en Benalúa de las Villas, ha sorprendido al conductor de un vehículo que ha tenido que ser rescatado por la Guardia Civil.

En Sierra Nevada, las máquinas quitanieves avanzan con dificultad e intentan luchar contra la fuerte ventisca para despejar los caminos. Un temporal que deja al menos 90 personas desalojadas en la provincia.

La Alhambra y el Generalife cierran sus puertas

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha decidido cerrar el Conjunto Monumental ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad para este jueves, a causa de la borrasca Leonardo. Durante la jornada de este miércoles, también han permanecido cerrados el Generalife y la Alcazaba debido al temporal.

Así lo ha comunicado la institución en una nota, que toma esta medida ante el aviso naranja por vientos de nivel 3, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h entre este medianoche y las 17:59 horas. No obstante, la decisión definitiva sobre la apertura o no de las instalaciones se confirmará oficialmente a las 06:00 horas de este jueves.

El Patronato ha pedido disculpas por las molestias que esta situación meteorológica excepcional pueda causar a los visitantes, subrayando que la seguridad de los visitantes y del personal es su máxima prioridad.

Situación complicada en los ríos andaluces

La situación en los ríos andaluces es muy delicada en estos momentos. Hay aviso rojo en 17 de ellos. La gente que vive en los cauces o cerca de los ríos está pasando un día muy complicado. Muchos de ellos bajan con tanta cantidad de agua que los desbordamientos pueden producirse en cualquier momento. El río Guadalteba, a su paso por la Huerta de la Cueva, en Málaga es uno de los ríos que preocupa.

Otro sobre el que están puestas todas las miradas es el Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. Está rozando el desbordamiento en varios puntos cercanos a la capital. Como medida excepcional, y para evitar daños personales, esta tarde se ha cerrado el Patio de los Naranjos y la Torre de la Mezquita de Córdoba. Lugares, edificios emblemáticos, cerrados a cal y canto.

Buscan a una mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla

Un dispositivo de búsqueda está intentando localizar a una mujer que ha caído al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que en la tarde de este miércoles una mujer ha informado de la caída al río Turvilla en el término municipal de Sayalonga de otra mujer que le acompañaba.

El cuerpo armado también ha concretado que a partir de la hora del aviso se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que continúa su labor a esta hora.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía que durante esta jornada de miércoles ha mantenido aviso naranja de la Aemet por lluvias y fenómenos costeros, y amarillo por viento. A lo largo del día se han producido diversos incidentes por desprendimientos en la comarca ocasionados por la borrasca Leonardo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.