Ahora

Rufián quiere "ganar" a Vox

Iñaki López, al escuchar a Rufián: "Seguimos hablando más de Vox que de los problemas internos que tiene la izquierda"

"Al final la que divide la izquierda no ha sido Vox y si ahí falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal", afirma rotundo Iñaki López tras escuchar a Gabriel Rufián decir en su acto que no tiene "putas ganas" de que Abascal sea ministro.

"Al final la que divide la izquierda no ha sido Vox y si ahí falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal", afirma rotundo Iñaki López tras escuchar a Gabriel Rufián decir en su acto que no tiene "putas ganas" de que Abascal sea ministro.

Hoy Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado organizan un acto con el que intentan impulsar la unidad de las formaciones a la izquierda del PSOE.

En él, Rufián se ha mostrado muy contundente asegurando que lo que él quiere es "ganar a Vox" y que no tiene "putas ganas" de que Santiago Abascal sea ministro del Interior: "No tengo putas ganas de que un hombre que dice que hay que bombardear un barco lleno de niños sea ministro de este país", afirma.

"Veo que seguimos hablando más de Vox que de los problemas internos que tiene la izquierda", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de Más Vale Tarde recuerda que "al final la que divide la izquierda no ha sido Vox" y que si en ese acto "falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Última hora política, en directo | Rufián en la charla sobre las izquierdas: "Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar"
  3. Sigue la sangría en el equipo de Ayuso: dimite 'Rasputín', su gurú educativo y padrino de Viciana y 'Los Pocholos'
  4. Mensajes de WhatsApp, emojis y sin debate: así aprobó Vox un presupuesto de 14 millones de euros
  5. Las heridas psíquicas de los supervivientes del accidente de Adamuz: "No tiene explicación que me haya tocado a mí estar aquí y a otro no"
  6. Detenido por asesinato el marido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón)