Iñaki López, al escuchar a Rufián: "Seguimos hablando más de Vox que de los problemas internos que tiene la izquierda"

"Al final la que divide la izquierda no ha sido Vox y si ahí falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal", afirma rotundo Iñaki López tras escuchar a Gabriel Rufián decir en su acto que no tiene "putas ganas" de que Abascal sea ministro.

Hoy Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado organizan un acto con el que intentan impulsar la unidad de las formaciones a la izquierda del PSOE.

En él, Rufián se ha mostrado muy contundente asegurando que lo que él quiere es "ganar a Vox" y que no tiene "putas ganas" de que Santiago Abascal sea ministro del Interior: "No tengo putas ganas de que un hombre que dice que hay que bombardear un barco lleno de niños sea ministro de este país", afirma.

"Veo que seguimos hablando más de Vox que de los problemas internos que tiene la izquierda", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de Más Vale Tarde recuerda que "al final la que divide la izquierda no ha sido Vox" y que si en ese acto "falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal".

