Ramoncín, testigo del derrumbe del edificio en el centro de Madrid: "La gente solo piensa en hacer negocio con el centro de Madrid y esto se ha abandonado"

El colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, estaba al lado del número 4 de la calle Hileras, el edificio que ha colapsado este martes en pleno centro de la capital. Ha ido hasta el lugar del suceso nada más producirse, pues tiene un estudio muy cerca.

El centro de Madrid ha sido trágicamente testigo del colapso de uno de sus edificios. Pasaba el mediodía de este martes cuando se ha escuchado un ruido tremendo y todo se ha llenado con una gran nube de humo. El edificio del número 4 de la calle Hileras acababa de derrumbarse dejando tres heridos y cuatro desaparecidos.

Este edificio se encontraba en plenas obras de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. Su localización es excepcional, pues estaba situado entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol de Madrid. Y, muy cerca de allí, estaba el colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, que no ha dudado en acercarse hasta el lugar del suceso para averiguar qué había pasado e intentar ayudar. "Este es mi otro barrio", ha contado a Iñaki López y Cristina Pardo.

Según ha relatado, ha vivido más de 30 años justo detrás del número 4 de la calle Hileras. Por ello, nos ha podido contar cómo es el edificio que ha colapsado. "Tenía debajo un garaje muy grande y tuvo en su momento un restaurante, pero se cerró". Por eso, estaban ahora haciendo unas obras de rehabilitación.

"Hay que agradecer que mucha de la gente que estaba trabajando por la zona ya se habían ido", ha expresado, porque: "Si llega a ser a las 11:00 horas de la mañana, estaríamos hablando de algo mucho peor".

Ramoncín, vecino del centro de Madrid, ha querido lanzar un mensaje en el que pide que se cuide esta zona histórica, pero también a sus vecinos y comercios tradicionales. Según ha denunciado, "el centro de la ciudad está dejado de la mano de dios", es un lugar en el que se junta mucha gente y en el que no hay un control. "Está todo lleno de pisos turísticos" y solo se apoya la idea de hacer dinero.

"La gente solo piensa en hacer negocio con el centro de Madrid y esto se ha abandonado. Nadie se preocupa de los vecinos ni de los negocios", ha contado en MVT asegurando que, mires donde mires, "donde antes había una tienda preciosa, ahora hay un negocio horroroso de souvenirs" y donde había vecinos viviendo, ahora hay turistas.