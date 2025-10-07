Rosa Álvarez, perdió a su padre en la DANA: "Nuestro gobierno autonómico está instalado en la mentira"

Las víctimas exponen que los vídeos publicados sobre la reunión de emergencias celebrada el 29 de octubre "son muy dolorosos". Álvarez indica que demuestran que tenían la información "como las familias estamos diciendo desde el primero momento".

Han sido publicados varios vídeos sobre la reunión de emergencias que tuvo lugar en Valencia el 29 de octubre de 2024, antes de la riada que asoló la zona. Estas imágenes demostrarían que sí se estaba vigilando el barranco del Poyo y que a media mañana Salomé Pradas, entonces consejera de Interior ya estaba siendo informada de la situación.

Rosa Álvarez perdió a su padre en la DANA. Para ella, y el resto de las víctimas, esos vídeos "están siendo muy dolorosos". Considera que "ratifican que nuestro gobierno autonómico está instalado en la mentira desde el primer momento".

Álvarez señala que tenían la información "como las familias estamos diciendo desde el primero momento". "Nos causa muchísimo daño porque nuestros familiares, prácticamente todos, podrían haberse salvado", añade.

Iñaki López indica que el único punto positivo es que el vídeo ya está en manos de las autoridades. "Aunque, el nuevo conseller, el señor Valderrama, está diciendo, una vez más, que no existía ningún soporte, que no existía nada", apunta Álvarez.

