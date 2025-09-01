Ramoncín, tajante sobre la reunión de Illa con Puigdemont: "Tiene una parte vergonzosa y vergonzante"

Ramoncín opina sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de mañana en Bruselas y, sobre el líder de Junts, se muestra contundente en este vídeo: "Este señor como individuo tiene el valor que tiene".

Mañana, Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen por primera vez en Bruselas en un encuentro que el actual president de la Generalitat ha enmarcado en un intento por defender el diálogo, sin nada que ver con los Presupuestos.

Ramoncín ve en el vídeo sobre estas líneas "una parte vergonzosa y vergonzante" de este encuentro: "Te vas a reunir con un señor que salió corriendo cuando le tocó, mientras los mismos que defendían lo mismo que él cumplieron penas de prisión".

"Este señor como individuo tiene el valor que tiene", afirma contundente el músico en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que "parece que si te traes los Presupuestos, la vergüenza va a ser menor".

Ramoncín sostiene que "no podemos estar más tiempos sin Presupuestos" y que, ante la situación de la actual legislatura, "Podemos va a seguir diciendo que no y necesitas a esta gente como sea".