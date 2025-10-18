Ahora

Aparece muerta una ballena de diez metros en una playa de Girona

Una ballena de unos diez metros de longitud ha aparecido muerta la noche de este viernes en una playa de la Costa Brava, concretamente en la Gran de Pals (Girona).

Tras ser avistada, la Policía Local ha acordonado la zona y, con la ayuda de una retroexcavadora, ha iniciado la retirada del cetáceo. Unas labores que, debido a la magnitud del animal, han durado horas.

Además, según se ha podido comprobar, la ballena presentaba varias heridas en el lomo, posiblemente tras haber chocado con alguna embarcación.

Por su parte, la asociación 'Salvem la platja de Pals' ha pedido en las redes sociales que se amplíe el perímetro del área marítima del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter para salvaguardar el paso de las ballenas.

