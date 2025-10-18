Aparece muerta una ballena de diez metros en una playa de Girona

Los detalles Para su retirada, la Policía Local ha utilizado una retroexcavadora y las labores han llevado varias horas debido al gran tamaño del animal.

Una ballena de aproximadamente diez metros fue hallada muerta en la playa Gran de Pals, en la Costa Brava, la noche del viernes. La Policía Local acordonó el área y, con una retroexcavadora, comenzó la retirada del cetáceo, tarea que tomó varias horas debido a su tamaño. La ballena presentaba heridas en el lomo, posiblemente causadas por una colisión con una embarcación. La asociación 'Salvem la platja de Pals' ha solicitado en redes sociales que se amplíe el perímetro marítimo del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter para proteger el tránsito de las ballenas.

Una ballena de unos diez metros de longitud ha aparecido muerta la noche de este viernes en una playa de la Costa Brava, concretamente en la Gran de Pals (Girona).

Tras ser avistada, la Policía Local ha acordonado la zona y, con la ayuda de una retroexcavadora, ha iniciado la retirada del cetáceo. Unas labores que, debido a la magnitud del animal, han durado horas.

Además, según se ha podido comprobar, la ballena presentaba varias heridas en el lomo, posiblemente tras haber chocado con alguna embarcación.

Por su parte, la asociación 'Salvem la platja de Pals' ha pedido en las redes sociales que se amplíe el perímetro del área marítima del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter para salvaguardar el paso de las ballenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.