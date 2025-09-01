Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas

Los detalles El encuentro tendrá lugar en la Delegación del Govern ante la Unión Europea a las 16:15 del martes. Será a puerta cerrada.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont se reunirán este martes por la tarde en la Delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas. El encuentro está previsto para las 16:15 horas y será a puerta cerrada.

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro. Se trata de la primera reunión que mantienen ambos tras el nombramiento de Salvador Illa como presidente.

Fuentes de la presidencia señala que se trata de una "reunión institucional enmarcada en los encuentros que el president Salvador Illa ya ha mantenido con el resto de expresidentes de la Generalitat". De esta manera, hacen hincapié en que la reunión tiene lugar en el momento que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía. El president, indican, "desea que en este curso político la ley de amnistía se haga efectiva plenamente y para todo el mundo".

En cambio, desde Junts ven con otros ojos la reunión con Illa. Fuentes del partido insisten en que el encuentro "llega tarde" y que "no la pedían", pero, dicen, "por respeto institucional se hará y verán".

Además, el encuentro tendrá lugar la misma semana en la que el líder de Junts quiere prepararse para el nuevo curso político con una reunión con los suyos. Tal y como confirmaron la semana pasada fuentes de Junts, la primera semana de septiembre la dirección permanente del partido tiene previsto desplazase hasta Bélgica para fijar la estrategia de partido y prioridades de cara al nuevo curso político.