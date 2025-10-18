Ahora

Asesinan a un hombre de un disparo con arma de fuego a plena luz del día en Dos Hermanas

Los detalles La Policía está investigando los motivos del crimen y ha acordonado la zona para dar con el asaltante, que huyó del lugar de los hechos.

Agentes de Policía, en el lugar del crimen en Dos Hermanas
Un hombre ha muerto después de recibir un disparo con un arma de fuego en Dos Hermanas, en Sevilla. Los hechos han ocurrido a eso de las 14:15 en la calle Real de Utrera, cuando se emitió el aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

Los vecinos presenciaron la secuencia, escuchando además el disparo realizado por el asaltante que en su huida dejó también un gran reguero de sangre.

La víctima, un hombre de unos 40 años, era de Huelva y se encontraba en Dos Hermanas para trabajar como portero de discoteca. Vivía en una casa okupada.

La Policía, mientras tanto, ha acordonado la zona y se encuentra rastreando el lugar para dar con el autor del disparo y averiguar los motivos del asesinato.

Todo ha sucedido en vísperas de la Romería de Valme, el día más grande del año en la localidad nazarena.

