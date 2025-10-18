Asesinan a un hombre de un disparo con arma de fuego a plena luz del día en Dos Hermanas

Los detalles La Policía está investigando los motivos del crimen y ha acordonado la zona para dar con el asaltante, que huyó del lugar de los hechos.

Un hombre de unos 40 años ha fallecido tras recibir un disparo en Dos Hermanas, Sevilla. El incidente ocurrió alrededor de las 14:15 en la calle Real de Utrera. Los vecinos presenciaron el suceso y escucharon el disparo del asaltante, quien dejó un reguero de sangre al huir. La víctima, originaria de Huelva, trabajaba como portero de discoteca y vivía en una casa okupada. La Policía ha acordonado la zona y está investigando para localizar al autor del disparo y esclarecer los motivos del asesinato. El suceso tuvo lugar en vísperas de la Romería de Valme.

Un hombre ha muerto después de recibir un disparo con un arma de fuego en Dos Hermanas, en Sevilla. Los hechos han ocurrido a eso de las 14:15 en la calle Real de Utrera, cuando se emitió el aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

Los vecinos presenciaron la secuencia, escuchando además el disparo realizado por el asaltante que en su huida dejó también un gran reguero de sangre.

La víctima, un hombre de unos 40 años, era de Huelva y se encontraba en Dos Hermanas para trabajar como portero de discoteca. Vivía en una casa okupada.

La Policía, mientras tanto, ha acordonado la zona y se encuentra rastreando el lugar para dar con el autor del disparo y averiguar los motivos del asesinato.

Todo ha sucedido en vísperas de la Romería de Valme, el día más grande del año en la localidad nazarena.

