Ramoncín, sobre los resultados del CIS sobre Franco: "Es un insulto a la inteligencia y a la historia"

Una encuesta del CIS revela que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años considera que la dictadura de Franco fue "buena" o "muy buena". Ramoncín critica esta visión y cuestiona el tratamiento mediático del tema.

Según la última encuesta del CIS de Tezanos, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Desde Más Vale Tarde, el cantante y colaborador Ramoncín lamenta la nueva mentalidad de algunos jóvenes. "Es un insulto a la inteligencia y a la historia", señala.

"Es verdad que hay gente que vivió muy bien durante el franquismo y lo han defendido durante mucho tiempo, pero es gente que tiene más de 70 años. Que un joven esté diciendo este tipo de cosas, sinceramente, es muy lamentable y no saben lo que es una dictadura", comenta Ramoncín.

Asimismo, critica que todavía los medios de comunicación, o en este caso el CIS, mantengan como temas principales a figuras como la de Franco. "No cabe en mi cabeza que un programa en Alemania o en Italia hable de lo mismo, con las fotos de los dictadores y sus imágenes. Esto está pasando únicamente aquí", lamenta el colaborador.

