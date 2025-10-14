Antonio Maestre, sobre la encuesta del CIS sobre Franco: "Es importante no elevar a la categoría de argumento lo que es la ignorancia"

El periodista Antonio Maestre considera que hay que diferenciar entre "fascistas" y personas "ignorantes". Lo hace tras conocer el CIS, que ha preguntado a los jóvenes sobre Franco y su dictadura.

Más del 17% de jóvenes aseguran que la dictadura de Francisco Franco fue mejor que la democracia actual. Así opinan de una época de nuestra historia que no vivieron, según los datos publicados en el último CIS, que también ha preguntado por esta cuestión.

Es más, si miramos por votantes de los diferentes grupos políticos, el CIS asegura que el 42% de los votantes de Vox, formación que llegó a asegurar que el actual Gobierno es peor que la dictadura franquista, consideran buenos los años de represión. En el PP, un 35,4% de sus votantes califican como "buenos" los años de dictadura, 4,5 puntos más que los que opinan que fueron "malos".

Con estos datos en mente, este martes se ha producido un amplio debate en Más Vale Tarde. Uno de los participantes,, lo tiene muy claro:

Maestre asegura que "fascistas ha habido siempre y seguirá habiendo", pero que también hay gente que simplemente habla desde la ignorancia. Y ha puesto un ejemplo: el de la vivienda.

"Esta gente igual no sabe que, sobre vivienda, había una normativa que si en una noche conseguías construirte algo con techo, en cualquier lado, se convertía en tu vivienda". "Si este es el plan de vivienda que quieren, esto es lo que existía durante el franquismo", ha explicado el periodista.

Para Maestre estos datos que publica el CIS nos demuestran que hay "una caterva de gente ignorante". Considera que no hay que darles rédito y diferenciar entre "franquistas" e "ignorantes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.