¿Por qué es importante? Después de conocerse que Antonio estuvo 15 años muerto en su casa sin que nadie se enterase, nos seguimos preguntando cómo pudo ser posible.

El caso de Antonio, un hombre que pasó 15 años muerto en su casa sin que nadie lo notara, ha llevado a laSexta a conocer la relación actual entre vecinos. Al preguntar a la gente en la calle, las respuestas sobre conocer a los vecinos varían. Algunos, como Cecilia, responden afirmativamente, mientras que otros apenas conocen a quienes viven cerca. La soledad y el ritmo frenético de la vida moderna dificultan las conexiones vecinales. En grandes urbanizaciones, es común conocer a pocos vecinos. La situación refleja una creciente desconexión social, quizás acentuada por la inteligencia artificial y la falta de interacción humana.

Los vecinos conocían a Antonio, pero ninguno tenía relación con él. Se trata de ese vecino que estuvo 15 años muerto en su casa y nadie se enteró. A raíz de este impactando caso, en laSexta seguimos haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿echarían de menos a sus vecinos? ¿Podrían tener cerca algún caso como el de Antonio?

Salimos a calle a enterarnos. Llamamos a los timbres y las respuestas son variadas a la sencilla pregunta de si en un mundo de prisa, de ruido, de gente sabemos quien vive enfrente. Mientras que algunos responden con un simple "sí" como Cecilia; otros concretan más como el primer chico que aparece sobre estas líneas. Él sabe que enfrente vive "una pareja con sus hijos, que son muy majos".

Seguimos con nuestra peculiar investigación y nos encontramos con la primera respuesta negativa: "La verdad que no, porque trabajo cerca y utilizo la casa básicamente de dormitorio", asegura uno, al tiempo que otro admite que "no mucho". Sin embargo, la respuesta que más se repite es el depende. Una de las chicas sostiene que solo conoce a "algunos", en concreto, "los que llevan mucho tiempo".

Por su parte, una de las preguntadas a través del telefonillo ya nos aclara que "a los del primero y del cuarto" no los conoce. Y es que no es lo mismo la ciudad que el pueblo, donde es común escuchar a sus habitantes en las calles señalar donde hay vecinos e, incluso, qué suelen hacer: "Hay otros vecinos enfrente que también suelen salir", explica uno de los encuestados. Pero tampoco es lo mismo el centro que las afueras. Acudimos a una gran urbanización para preguntar a cuántos vecinos conocen y los pueden contar con los dedos de una mano: "Cuatro o cinco, como mucho".

En definitiva, "cada vez más soledad, más inteligencia artificial y menos mirarnos a los ojos", lamenta uno de los viandantes preguntados por laSexta. Cada cual a su ritmo, en la mayoría de los casos frenético, a veces se hace difícil ver al que camina despacio, siendo quizás quien más necesita nuestra mirada.

