Bea de Vicente recomienda a los vecinos del 'after' ilegal de Madrid cómo proceder para denunciarlo: "Verás como la cosa cambia"

Los vecinos de una calle cercana a la Gran Vía denuncian vivir un "infierno" por el ruido constante de un 'after' ilegal. En Más Vale Tarde, la abogada Bea de Vicente les explica cómo actuar y recuerda casos similares que acabaron en condena.

Los vecinos de una céntrica calle madrileña, situada cerca de la Gran Vía, aseguran que llevan años viviendo un "auténtico infierno" por culpa de un after ilegal del que solo salen música y ruidos constantes. En los últimos tres años han presentado más de 30 denuncias e incluso han acudido al Defensor del Pueblo, pero la situación no deja de empeorar.

Desde Más Vale Tarde, la abogada Bea de Vicente aconseja a estos vecinos cómo deben actuar. "Sigan haciendo llamadas a la Policía Municipal para que hagan mediciones de ruido. Vayan al psicologo, acrediten situaciones de estrés, ansiedad, depresión, angustia, tratamientos y con eso denuncien en vía penal. Verás como la cosa cambia", recomienda la letrada y colaboradora del programa.

Asimismo, asegura que ya existen sentencias sobre este tipo de casos en los que los vecinos afectados han terminado ganando la causa judicial.

"En el año 2009, hubo una sentencia pionera de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba por un delito de lesiones porque los ruidos que salía de un bar impedían a la gente vivir y descansar. Y en el 2022, el Tribunal Supremo ratificó una condena de tres años y medio a un bar de Madrid porque perturbaba el descanso de los vecinos", rememora la letrada.

