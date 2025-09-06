Ramoncín responde a Feijóo tras sus duros ataques a Pedro Sánchez: "Él está de rodillas delante de Vox"

En un acto con Ayuso, Feijóo aprovechaba para atacar a Sánchez y decir que "irá peregrinando de rodillas a Suiza para seguir gobernando". En este vídeo, Ramoncín afirma que él está "de rodillas" ante "un pensamiento fascista y racista".

Mientras tenía lugar la apertura del curso judicial, Alberto Núñez Feijóo prefería estar en otro lugar. El líder del PP acompañaba a Isabel Díaz Ayuso en un acto para inaugurar el curso político en la Comunidad de Madrid.

Desde allí, el líder del PP lanzaba todo tipo de gruesos ataques a Pedro Sánchez, al que comparaba con Franco y llegaba a asegurar que el presidente del Gobierno "iría peregrinando de rodillas a Suiza si le hace falta para seguir gobernando".

Ramoncín celebra en el vídeo sobre estas líneas que hubiera un silencio entre los asistentes cuando Feijóo hacía la comparación con el dictador, "porque la gente ha tenido que reflexionar".

Además, el músico responde al líder de la oposición y asegura que "es posible que Sánchez fuera de rodillas, pero es que él está de rodillas delante de Vox". En su opinión, el PP se encuentra plegado a "un pensamiento completamente fascista, racista, xenófobo y homófobo".

En su reflexión, Ramoncín también pide al PP "un poco de seriedad" al hablar de Franco y le recuerda que es "un partido que nunca ha renegado claramente del franquismo".