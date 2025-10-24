Yolanda, paciente de cáncer de mama, afirma que su mamografía de 2022 ha aparecido ahora : "No está firmado por ningún médico"

Esta mujer ha visualizado su informe tres años después de realizarse la prueba. En él, aparece la palabra "benigno", pero tres meses después le diagnosticaron cáncer: "Podría ser una negligencia médica y si es falso, es un delito".

El último mes se ha visto marcado por la gran crisis de los cribados del cáncer de mama en los que se detectaron resultados "no concluyentes" que no fueron comunicados a miles de mujeres en Andalucía.

Desde el momento en el que estalló la noticia, se ha generado un clima de lo más tenso en la sanidad y la política española, que ha sido duramente criticada por pacientes y manifestantes que piden justicia. Es por ello que muchas mujeres están viviendo en un panorama de crisis y frustración, como es el caso de Yolanda Arnau, de 58 años.

"Me hago la mamografía en 2022 y me dijeron que tendría que hacerme una ecografía pero ya no me avisaron. En febrero me noté dos bultos en el pecho. Rápidamente me hicieron pruebas, vieron que era malo y me operaron. Si me hubieran hecho la ecografía en su momento a lo mejor hubiera sido menos", narra la paciente.

Actualmente se encuentra en tratamiento con radioterapia y medicación y el pasado 3 de octubre se personó en el Hospital Virgen del Rocío para exigir los resultados de la ecografía. "No tengo la seguridad de que me vayan a llamar. Siento indignación y más miedo todavía, mucha gente se podría haber salvado", añade.

Un mes después, Yolanda accedió al sistema para buscar su mamografía de 2022 y, para su sorpresa, la encontró. Sin embargo, asegura que hasta esta misma semana esos datos no constaban en su historial. Lo más sorprendente es que en ella aparece una resolución "benigna", pese a que tres meses más tarde descubriera que tenía un tumor.

"No sé de dónde ha salido"

"Miré a ver cómo estaba el sistema y vi que estaba el informe. Dije 'no puede ser' que después de tres años aparezca. Era un informe muy raro que nada tiene que ver con los anteriores y que no está firmado por ningún médico. No sé de dónde ha salido", revela a día de hoy.

La afectada sostiene que le parece "una tontería" hablar de una manipulación política en este contexto: "Es un informe que no estaba y ahora de pronto ha aparecido. ¿Por qué no estaba antes?".

"Si ese informe es el que había entonces hablamos de una negligencia médica. Pone que es benigno y no podía ser porque meses después me diagnostican cáncer y si es falso, es un delito", expone a su vez.

Cuando saltó la polémica, Yolanda pensó que "podía pasar algo raro" y se descargó todos los informes: "Le he enviado todo al abogado de Amama", sentencia.

