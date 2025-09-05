Ahora

Sintonía total

Ayuso y Feijóo muestran una alianza anti-Vox en el arranque del curso político

El contexto El líder del PP necesita atraer votos de la esfera de Vox y sabe que un acercamiento con Ayuso puede ser clave. Por eso, este viernes ambos han exhibido un tono duro. Feijóo por la inmigración y Ayuso con un marcado discurso proisraelí.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo junto a Ayuso y el alcalde de Arganda del Rey
En el arranque del curso político Feijóo y Ayuso han mostrado una sintonía total. Sin ir más lejos, antes de entrar en materia, este viernes en un acto del partido en Arganda del Rey, ambos se han intercambiado elogios.

"Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta bastante más la presidenta Ayuso que ha venido mejor que nunca", ha dicho Feijóo, mientras Ayuso le daba las gracias "por habernos elegido".

El líder del PP necesita atraer votos de la esfera de Vox y sabe que un acercamiento con Ayuso puede ser clave. Por eso, este viernes ambos han exhibido un tono duro. Feijóo por la inmigración y Ayuso con un marcado discurso proisraelí.

"España tiene que cerrar las puertas a aquellos que no aceptan las leyes españolas, que no cumplen las leyes españolas o que vienen a delinquir", ha asegurado el líder del PP en un discurso muy parecido al de la extremaderecha.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho hincapié en que "contra Israel a lo largo de la historia ha valido mucho y contra los judíos". "Van contra la única democracia liberal de Oriente Próximo", ha añadido Ayuso, obviando que ya son 64.300 los muertos en Gaza a manos del Ejército israelí.

Además de compartir un discurso duro, ambos han hecho frente común a Sánchez y su Gobierno. "Repiten y repiten todos los días mentiras, cesiones, incompetencias, imputaciones", ha indicado Feijóo, quien ha llegado a decir que el jefe del Ejecutivo tiene miedo a la justicia y a las urnas.

Pero Ayuso, como siempre, ha ido un paso más allá. "Tenemos a un presidente ha decidido ir al choque contra todo. Y esto es manual de estilo en cualquier dictadura", ha comentado.

Y es que ambos aseguran que Sánchez se ha plegado del todo a los intereses independistas. "Sánchez iría peregrinando de rodillas a Suiza si le hace falta para seguir gobernando", ha dicho Feijóo, mientras Ayuso ha hecho hincapié en que "no hay nada más autoritario que mirar para otro lado y permitir que con impunidad se rompa España". Una buena sintonía, una estrategia electoral con la que quieren ganar la máxima fuerza posible.

