Quién las gestiona y quiénes exigen los costes: todos los detalles del nuevo 'tasazo' de basuras

La tasa de basuras ha generado un aluvión de quejas en toda España, con acusaciones políticas en torno a su implementación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la calificó como un "sanchazo". Sin embargo, la normativa europea obliga a que los costos de gestión de residuos sean asumidos por los productores. Aunque el Gobierno español no puede evitarlo, se plantean alternativas como financiarla a través de los Presupuestos Generales del Estado, nuevos impuestos verdes o un sistema de pago por generación. Los municipios de más de 5.000 habitantes deben gestionarla, con importes anuales que varían entre 88 y 152 euros, pagados generalmente por los propietarios de las viviendas.

La famosa tasa de basuras ha creado una oleada de quejas por parte de los ciudadanos de ciudades de toda España y un sinfín de acusaciones cruzadas en el panorama político.

"Nos han impuesto la tasa de basuras, es un 'sanchazo' en toda regla lo que hay", exponía el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Sin embargo, la responsabilidad de este 'tasazo' no recae ni en el Gobierno ni en los Ayuntamientos. Es una normativa europea la que exige que los costes de la gestión de los residuos sean sufragados por quienes los producen. El Ejecutivo español no puede evitarlo, aunque muchos vecinos se plantean si existían otras alternativas.

Por su parte, el Gobierno podría haber asumido toda o parte de la gestión de la tasa a través de los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, podría haberla financiado mediante nuevos impuestos verdes o sobre las actividades económicas e incluso podría haberlo hecho a través de un sistema de pago por generación.

¿Quién se encarga de gestionar la tasa?

En cuanto a la gestión de esta tasa, tienen que hacerlo todos los municipios de más de 5.000habitantes. La tasa se paga anualmente y el importe depende de muchos factores.

De hecho, cada Ayuntamiento tiene que fijar sus propios criterios, según una directiva europea. El objetivo se enfoca en que quien más contamine, pague más.

Las cantidades, conforme a los datos recogidos, oscilan entre los 88 y los 152 euros. Por norma general, es el propietario de cada vivienda el que tiene que hacerse cargo del importe y en caso de que haya inquilinos, estos estarían exentos de pagar la tasa, a no ser que el contrato firmado con su casero dijera lo contrario.

