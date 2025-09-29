Ramoncín: "Lo que no se puede hacer es 'Begoña Gómez es culpable porque soy de derechas o inocente porque soy de izquierdas'"

Ramoncín valora en este vídeo el informe de la UCO sobre los correos de la asesora de Begoña Gómez y afirma que en este punto "lo que tenemos que hacer es esperar y ver lo que ocurre".

Tras analizar los 121 correos de la asesora de Begoña Gómez, un informe de la UCO confirmaría la relación entre Cristina Álvarez y la actividad privada de la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense.

Para Ramoncín, "esto tiene que ver con la administración de justicia". En este sentido, el músico afirma en el vídeo sobre estas líneas que "si esta vez lo que el juez Peinado está viendo está cerca de lo que él anda buscando, nosotros lo que tenemos que hacer es esperar y ver lo que ocurre".

"Lo que no puedes hacer es 'Begoña es culpable porque soy de derechas, o es inocente porque soy de izquierdas", comenta Ramoncín, que defiende la importancia de "ser objetivos y ver las cosas con objetividad".

El colaborador de Más Vale Tarde señala también que, si se ha incurrido en un delito o una falta grave "habrá que decirlo lo antes posible".

A propósito de estos correos, Alfonso Pérez Medina apunta que, tras analizar estos correos, la conclusión del fiscal es que no hay delito: "Se puso el ejemplo de que es como si alguien sale en su horario laboral a comprar tabaco".