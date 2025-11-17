El presidente de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, tajante con el rey emérito: "Ha despreciado a las víctimas de la dictadura"

La asociación que Emilio Silva preside ha registrado una reclamación al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones de Juan Carlos I sobre Franco en sus memorias. "Me ofende que hable del 'sentido político' de Franco, cuando lo que hizo fue destrozar la democracia", ha manifestado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, ha hablado en Más Vale Tarde sobre la reclamación que ha hecho su asociación al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones que hizo Juan Carlos I sobre el dictador Franco en sus memorias.

"Creo que es bastante grave, no solo por lo que está ocurriendo en la sociedad española con respecto a quienes están fantaseando con la idea de una dictadura, sino esa frase del 'sentido político'. Si alguien dijera algo similar de un líder terrorista, no tendríamos que decir nosotros que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática debería sancionarlo, porque lo haría de oficio un juez, o seguramente la Policía iría a buscarle", ha expresado Silva.

Así, el presidente de ARMH ha contado que él es "nieto de una de esas personas que estuvo 64 años en una cuneta como otras miles, y trataron de oponerse a su golpe de Estado, pero estaban desaparecidos para poder derrocarle o para poder haberse enfrentado a su poder, que fue la construcción de un país lleno de terror", en referencia a la dictadura de Franco.

"A mí me parece muy grave que (Juan Carlos I) pueda hacer esas afirmaciones, cuando ha sido una persona que durante más de 34 años ha despreciado a las víctimas de la dictadura, se hizo una foto con la viuda de Azaña en México en el año 78, pero jamás dentro de suelo español ha hecho un gesto democrático como es condenar esa dictadura", ha denunciado, a lo que ha añadido que "decir que no ha consentido que nadie delante de él critique a Franco dice mucho de su falta de cultura democrática, porque es lo mismo que hacía Franco".

En la misma línea, Emilio Silva ha destacado que las declaraciones del emérito sobre Franco son algo "muy grave en estos momentos, donde hay miles de personas que no conocen ese pasado y que están fantaseando con el 'sentido político' de ese dictador que hizo" que su padre "tuviera que salir con nueve años del colegio y no pudiera volver a pisarlo nunca más".

"Y a mí me ofende enormemente que esa persona utilice esas alabanzas al 'sentido político' de Franco, porque su 'sentido político' fue destrozar una democracia, secuestrarla durante 40 años, y hacer que, por ejemplo, miles de personas murieran a miles de kilómetros de donde habían aprendido a caminar, sin volver a enterrar a sus familias", ha expresado el presidente de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, tras lo que ha señalado: "Si quitáramos donde dice 'Franco' y pusiéramos un líder terrorista, igual poderes del Estado lo verían mucho más claro, porque lo que nos está explicando es que las víctimas del franquismo están mucho más desprotegidas en el Estado español que otras víctimas".

