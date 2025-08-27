Ramoncín, sobre el panorama político: "A Pedro Sánchez le pueden insultar en cualquier sitio y en cualquier momento"

La visita de los reyes a las zonas de los incendios y el incidente de Mañueco con los brigadistas lleva a Ramoncín a reflexionar sobre el panorama político actual, donde "todo sirve para insultar a todos".

Los reyes visitaban algunas de las zonas afectadas por los incendios entre vítores y aplausos. Recibimiento muy distinto del de políticos como Alfonso Fernández Mañueco, que recibía el desplante de los brigadistas forestales.

"Si al rey le hubiesen dejado estar antes, hubiese estado antes allí", afirma Carmen Morodo, que sostiene que en estos momentos "necesitamos liderazgo, una imagen de serenidad y presencia del Estado".

En su opinión, las imágenes de los reyes "dejan en evidencia las debilidades de unos políticos y otros durante la gestión de esta crisis". De hecho, considera que si Pedro Sánchez hubiera estado junto a los reyes, "le habría pasado lo mismo que a Mañueco".

Esto, apunta, explicaría que haya sido la ministra Ana Redondo quien les ha acompañado, porque "a ella no se le va a hacer ningún reproche".

Ramoncín, por su parte, ve "impecables" a los reyes "en su papel de relaciones públicas". Además, opina que dado el panorama político actual "todo sirve para insultar a todos". "A Sánchez le pueden insultar en cualquier sitio y en cualquier momento", comenta el músico, que recuerda que este fin de semana "incluso se le ha insultado en un estadio de fútbol".

Por ello, defiende la necesidad de abrir un debate sobre "quién tiene las responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir", así como abordar los efectos del cambio climático porque, señala, "ha sido horrible, pero puede ser aún más todavía".