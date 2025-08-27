El rey Felipe VI habla con afectados por los incendios de Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

La otra cara Los reyes tenían previsto acceder a uno de los parajes quemados en la comarca de Sanabria, pero la presencia de humo ha hecho que se cancele la visita. En su lugar, han hablado con los vecinos de los pueblos asolados por el fuego.

Felipe VI ha visitado este miércoles las zonas afectadas por la ola de incendios de las últimas dos semanas en la provincia de Zamora, donde ha conversado con vecinos, ganaderos y hosteleros que sufrieron de primera mano las consecuencias de las llamas.

Tras recorrer parte del operativo de extinción en el Parque Natural del Lago de Sanabria, el monarca ha confesado que "los testimonios son sobrecogedores" y ha asegurado que su presencia tenía como objetivo "estar cerca de los afectados".

Acompañado por la reina Letizia, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Felipe VI ha escuchado las demandas de los alcaldes de la zona y de los vecinos que han perdido sus viviendas o sus negocios.

Los alcaldes exigen planes forestales efectivos

Los representantes de los ayuntamientos afectados han incidido en la necesidad de mejorar la gestión forestal y la coordinación entre administraciones en la lucha contra los incendios. Samuel Román, alcalde pedáneo de San Martín de Castañeda, ha lamentado que, en la llamada "España vaciada", se siga sintiendo que son "los últimos de la fila". En la misma línea, Montse Sastre, alcaldesa de San Justo, ha reclamado "una gestión más eficaz y que los medios de extinción estén bien coordinados".

Francisco Blanco, alcalde de Porto de Sanabria, ha recordado en presencia del jefe del Estado que el incendio que comenzó hace trece días en su municipio y que ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas, se dio por extinguido en un primer momento, pero se reactivó durante la madrugada debido a un rayo oculto en el interior de un árbol.

Una visita incompleta por precaución

Los reyes tenían previsto acceder a uno de los parajes quemados, pero la presencia de humo ha hecho que se cancele el recorrido. En su lugar, han dedicado la visita a escuchar las necesidades de los vecinos y conocer de cerca el trabajo de los equipos de extinción.

Tras pasar más de tres horas en la comarca de Sanabria, la agenda ha continuado en el paraje natural de Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo, una de las más afectadas por las llamas.

Esta visita forma parte de un recorrido de tres días por Castilla y León, Galicia y Extremadura, territorios golpeados por algunos de los incendios más graves registrados este verano en España.