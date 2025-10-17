La confesión de Cristina Pardo: "Iñaki se ha comido un plato entero de arroz y ha pedido que le dejen otro en el camerino"

Luis Calero ha viajado hasta Anna, en Valencia, y ha traído a Más Vale Tarde un delicioso arroz al horno y dos cocas sainosas. Como es habitual, los presentadores del programa han degustado los platos para hacer su valoración.

Luis Calero, en su sección 'Un país para viajárselo', ha visitado Anna, un municipio situado en la provincia de Valencia. El reportero ha podido disfrutar de la gastronomía de la zona. Además de degustar un arroz al horno exquisito, elaborado por Loli, una vecina del pueblo, también ha descubierto un dulce elaborado en la zona: la coca sainosa.

El reportero no ha ido al programa con las manos vacías ya que ha llevado una buena ración de arroz y, además, dos cocas para que Iñaki López y Cristina Pardo las disfruten al igual que hizo él en su visita a Anna.

"Si lo sé me pongo un chándal para que me de más de sí", comenta el presentador de Más Vale Tarde, al ver el dulce. "Por favor, dejadme que le diga a los espectadores que Iñaki se ha comido un plato entero de arroz y ha pedido que le dejen otro en el camerino", confiesa Cristina. "Este espacio me provoca un desgaste brutal", se justifica López.

Calero indica que la coca sainosa se podría parecer a una ensaimada. "Tiene saborazo a canela", indica Iñaki al probarlo. "La palabra sain significa manteca", aclara Luis. "Nos has traído agua para untar", ironiza el presentador.

