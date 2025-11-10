Ramoncín, tras las acusaciones de pederastría contra el obispo de Cádiz: "El sexto y el noveno mandamiento no van con ellos"

Las acusaciones contra el religioso indica que entre 1994 y principios del año 2000 habría abusado sexualmente, supuestamente, de un menor. El Vaticano está investigando estos hechos y la Conferencia Episcopal "da verosimilitud" a la denuncia.

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, está siendo investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor. Estos se habrían producido entre 1994 y principios del año 2000, cuando dirigía el seminario de la diócesis de Getafe, en Madrid.

Cristina Pardo pregunta a la abogada Beatriz de Vicente sobre qué pasaría si, además del caso por el que está siendo investigado, hubiera otros casos. "Si pudiera haber algún caso que encajara dentro de los plazos de prescripción ampliados ese señor podría sentarse, perfectamente, en un banquillo".

La abogada señala, además, que existen diferencias notables entre la justicia canónica y la justicia secular. "Hay tanta diferencia que el castigo divino pasa por más allá de los cuarenta Padre Nuestro y Ave María, un traslado o, incluso, la retirada de su sacerdocio o excomulgarle, pero no entraría en prisión". "El castigo canónico es más de corte administrativo", indica.

Ramón Márquez, Ramoncín, por su parte, expone que la iglesia debería "estudiar la relación que tienen con el sexo". "Tienen un problema gravísimo", afirma. Y sentencia: "El sexto y el noveno mandamiento no va con ellos, es para los demás".

