Agresión a un periodista
Ramoncín, sobre los disturbios en las protestas contra Vito Quiles: "No hay nada peor que, cuando uno enciende una mecha, otros pongan gasolina"
El cantante ha advertido que si una persona llega con una lata de gasolina y otro le prenden fuego, se corre el riesgo de que sus argumentos, "que son imposibles de apoyar", acaben convirtiéndose en ciertos para algunos.
Ramoncín ha reaccionado a la brutal agresión que unos manifestantes abertzales han propinado a un periodista en la visita de Vito Quiles a la Universidad de Pamplona.
El cantante ha destacado que no hay nada peor que, cuando uno enciende una mecha, "lleguen otros y pongan gasolina", advirtiendo que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones.
"Los que tenemos una edad hemos visto correr a unos y a otros de un lado y de otro. Terminan haciendo cosas serias y graves", ha destacado.
Lo cierto es que, durante la gira de Vito Quiles por varias universidades, son varios los disturbios que se han producido. Él está acudiendo a estos lugares sin contar con la autorización de las instituciones, algunas como las de Granada han dejado claro que no la tenía porque no la había pedido.
Ramoncín ha analizado el comportamiento de Vito Quiles, señalando que para debatir hay que "tener argumentos" y sentarse con la gente. Un momento que ha aprovechado para advertir que si él llega y saca una lata de gasolina y el resto le prende fuego, sus argumentos, "que son imposibles de apoyar", se convierten en ciertos para algunas personas en ciertos.
