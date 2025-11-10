Arranca el juicio por el triple homicidio de Chiloeches (Guadalajara): piden penas de cinco años y prisión permanente revisable para los acusados

¿Qué ocurrió? David, Cristian y Fernando organizaron el robo de una colección de relojes, joyas y dinero en casa de la novia del segundo. Una vez dentro, Fernando fue sorprendido y presuntamente asesinó a la chica y sus padres.

Ha comenzado el juicio a los tres implicados en el triple homicidioque tuvo lugar el pasado 13 de abril de 2024 en Chiloeches (Guadalajara). Dos de los detenidos -David y Cristian- están acusados de haber sido cooperadores necesarios del robo y se pide para ellos cinco años de prisión, mientras que para el presunto asesino -Fernando- se pide prisión permanente revisable. Los fallecidos eran un matrimonio y su hija de 22 años. De la familia solo se salvó Yerai -el otro hijo- quien logró escapar de la escena y avisar a los servicios de emergencias.

Los tres implicados pretendían perpetrar el robo de una colección de relojes y joyas, así como dinero que había en la casa. Para ello, Cristian, que era el novio de la chica asesinada, le señaló a Fernando donde debía buscar. Posteriormente, David condujo hasta la casa al supuesto asesino. Una vez dentro, el ladrón fue sorprendido y con una bayoneta de 39 centímetros asesinó de 29 puñaladas al padre, de 14 a la madre y de siete a la chica, a quien también degolló. Después prendió fuego a la vivienda y huyó a un hotel con su novia, donde fue detenido.

Por otra parte, Yerai se despertó con el ruido y los golpes, salió de su habitación y vio a su hermana tirada en las escaleras. Acto seguido escapó de la escena del crimen y llamó al 112. Precisamente, laSexta ha podido tener acceso al sumario donde se recogen. En ellas se puede apreciar como el chico se encontraba en estado de shock y solo acierta a señalar: "Me he despertado y (...) no puede estar pasando", "Es que estoy, creo que he visto a mi hermana tirada en las escaleras", "Me he despertado muy sobresaltado, no estaba orientado y no veíaque se moviera".

Más tarde, cuando arrancó la fase de instrucción, Fernando no respondió a las preguntas del juez ni de los abogados. Sin embargo, Yerai sí que lo hizo y aportó datos relevantes para la investigación. El hijo explicó que a la casa cree que entraron dos personas, puesto que todo ocurrió "en cinco segundos".

Primeras declaraciones del juicio

Durante la primera jornada, el abogado de Fernando ha reconocido los hechos, aunque ha asegurado que su defendido actuaba drogado: "No tengo ningún problema en que le condenen. Deben condenarle". No obstante, ha recordado que ha depositado 20.000 euros como reparación del daño a fondo perdido. "No necesita mucha prueba saber los ahorros que puede tener una persona drogodependiente", ha aseverado.

Por otra parte, la fiscal ha expuesto la situación de indefensión en la que se encontraba la familia. "El padre estaba desnudo y la madre con una camiseta en su espacio seguro", ha señalado. También ha aceptado que tanto David como Cristian no sabían lo que iba a hacer Fernando: "Asumimos que no sabían que Fernando iba a asesinar a las tres personas". En caso de que se prueba lo contrario, se enfrentarían a la máxima pena.

